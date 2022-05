Mercato - Real Madrid : Eden Hazard affiche une volonté forte pour son avenir !

Foot - Mercato - Real Madrid

Bien que son avenir semble s’écrire en pointillés au Real Madrid, Eden Hazard aurait la ferme intention de prouver sa valeur au sein du club merengue la saison prochaine.

Miné par les blessures lors des ses trois premières saisons et notamment barré par la concurrence de Vinicius Jr ou encore de Rodrygo Goes lors de cet exercice, Eden Hazard n’a pas vraiment pu tirer son épingle du jeu cette saison. Cependant, alors qu’il semble à nouveau être libéré de blessures récurrentes, Hazard a affiché un souhait fort pour la suite de son aventure au Real Madrid bien que le président Florentino Pérez songerait sérieusement à le prêter voire le vendre si possible, à l’occasion du prochain mercato estival selon Foot Mercato entre autres.

« Tout le monde sait que j'ai un contrat jusqu'en 2024. Mes trois premières saisons ne se sont pas bien passées, donc je veux montrer à tout le monde ce que je peux faire. Ça a toujours été un rêve de jouer pour le Real. C'est toujours le cas ». a confié Eden Hazard à l’occasion d’un entretien accordé à HLN . Reste à savoir si le président Florentino Pérez sera sur la même longueur à présent alors que le mercato estival approche à grand pas.

Eden Hazard confirms to @VTMNIEUWS his intention to stay at Real: "Everybody knows that I have a contract until 2024. My first 3 seasons have not gone well, so I want to show everybody what I can do. It's always been a dream to play for Real. It still is.”https://t.co/o1BFTMg6Qi