Mercato - OM : Un énorme duel Longoria-Aulas pour deux cracks !

Publié le 25 mai 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet

Qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine, l’OM chercherait à se renforcer sur plusieurs plans cet été. Dans cette optique, le club phocéen ciblerait Isaak Touré et Johann Lepenant, qui évoluent respectivement au Havre et à Caen. Toutefois, l’OL serait également intéressé par les deux joueurs et un duel olympien pourrait bien avoir lieu lors du prochain mercato estival.

Cet été, le mercato estival devrait s’avérer plutôt mouvementé pour l’OM. Alors que Boubacar Kamara a officialisé son transfert vers Aston Villa, William Saliba pourrait faire son retour en Premier League puisqu’Arsenal souhaite le récupérer. Les pertes s’annoncent donc plutôt conséquentes alors que le mercato n’a même pas encore ouvert ses portes. L’OM scruterait donc attentivement le marché des transferts à la recherche de bonnes affaires pour se renforcer alors que le club phocéen jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Et dans cette optique, Pablo Longoria pourrait bien aller piocher en Ligue 2 puisqu’il s’intéresserait à Isaak Touré et Johann Lepenant, qui évoluent respectivement au Havre et à Caen. Toutefois, le président marseillais devra faire face à une concurrence sérieuse sur les deux dossiers.

L’OM tient la corde pour Isaak Touré, mais...

Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, un gros duel serait en préparation entre l’OL et l’OM pour Isaak Touré. Le défenseur de 19 ans serait valorisé entre 5 et 6M€ par Le Havre. Toutefois, l’OM aurait l’avantage dans le dossier pour le moment. Mais le dossier est encore loin d’être bouclé et tout peut encore arriver. Reste à voir si Pablo Longoria saura conserver sa longueur d’avance sur l’OL pour s’attacher les services de Souleymane Isaak Touré. Toutefois, le club rhodanien pourrait bien en profiter pour avancer sur un autre dossier.

L’OL est très proche de Johann Lepenant

Toujours selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, l’OL serait - tout comme l’OM - intéressé par Johann Lepenant. Le milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen serait plutôt proche du huitième de la dernière saison de Ligue 1, où un contrat de 5 ans l’attendrait. Toutefois, il n’y aurait toujours pas d’accord entre Caen et l’OL concernant l’indemnité de transfert du joueur de 19 ans. L’OM pourrait donc encore avoir un coup à jouer afin de passer devant l’autre club olympien et recruter Johann Lepenant cet été. À voir si Pablo Longoria passera à la vitesse supérieur dans ce dossier. Affaire à suivre.