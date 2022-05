Mercato - PSG : Grosse menace pour Luis Campos avec Frenkie De Jong !

Foot - Mercato - PSG

Pour consolider son milieu de terrain, le PSG penserait à Frenkie de Jong, dont le FC Barcelone pourrait bien se débarrasser cet été pour renflouer ses caisses. Cependant, le club de la capitale ne serait pas le seul à s’intéresser au Néerlandais puisque Manchester United serait également présent sur le dossier. Et les Red Devils ne lâcheraient rien pour le joueur de 25 ans.

À l’approche du mercato estival, le PSG s’est déjà fixé quelques objectifs pour renforcer son effectif. Le club de la capitale aimerait recruter trois milieux de terrain pour épauler Marco Verratti la saison prochaine. Dans cette optique, la direction parisienne aurait déjà placé quelques joueurs dans son viseur comme Frenkie de Jong. S’il est sous contrat jusqu’en juin 2026, le Néerlandais pourrait être vendu par le FC Barcelone puisqu’il dispose d’une cote intéressante sur le marché des transferts et que le club catalan a besoin de récupérer des fonds au vu de sa situation économique. Cependant, la concurrence serait plutôt rude sur le dossier puisque le Manchester United d’Erik ten Hag serait également intéressé par l’ancien de l’Ajax Amsterdam. Et l’équipe de Premier League ne lâcherait rien pour le joueur de 25 ans.

Selon les informations de Sky Allemagne , Manchester United n’aurait toujours pas changé ses plans concernant Frenkie de Jong. Les Red Devils continueraient de pousser pour s’attacher les services du joueur de 25 ans pour consolider son entrejeu. Le PSG va donc devoir faire attention à une concurrence plutôt conséquente pour recruter l’international néerlandais, d’autant plus que l’affaire s’avérerait toujours assez délicate. Affaire à suivre.

