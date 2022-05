Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix du transfert de Tchouaméni est révélé !

Publié le 25 mai 2022 à 23h45 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG ne semblerait pas encore avoir jeté l’éponge dans la course à la signature d’Aurélien Tchouaméni, menée par le Real Madrid, l’AS Monaco réclamerait une indemnité de transfert entre 80 et 100M€.

Et si le PSG avait toujours sa chance dans le dossier Aurélien Tchouaméni ? Dans la journée de mardi, il a été révélé que la priorité du milieu de l’AS Monaco, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024, était le Real Madrid et que le choix de l’international français était fait. D’après Julien Maynard, Aurélien Tchouaméni aurait même d’ores et déjà annoncé son départ à ses coéquipiers. Néanmoins, Le Parisien a affirmé que tout n’était pas encore bouclé et que le PSG aurait tout de même toujours ses chances, mais si les dirigeants parisiens partaient de loin. En effet, proche de Kylian Mbappé qui a pour sa part prolongé au PSG, Tchouaméni aurait échangé ces derniers temps avec Mbappé et évoqué sa volonté de jouer avec le champion du monde dans un seul et même club.

L’ASM attendrait entre 80 et 100M€ pour le transfert de Tchouaméni !

Cependant, pour que le PSG ait une chance de doubler le Real Madrid, il faudrait mettre la main à la poche. En effet, d’après les informations du journaliste Fabrice Hawkins divulguées sur Twitter , l’AS Monaco prendrait exemple sur la vente de Paul Pogba de la Juventus en 2016 vers Manchester United, moment où Pogba disposait du statut d’international et était âgé de 23 ans, Tchouaméni ayant soufflé sa 22ème bougie en janvier dernier. De ce fait, l’ASM réclamerait une indemnité de transfert se trouvant entre 80 et 100M€. Le Real Madrid mènerait la danse et discuterait activement avec l’AS Monaco lorsque le PSG et Liverpool attendraient leur tour.