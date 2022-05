Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Tchouaméni se précise !

Publié le 25 mai 2022 à 1h15 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer au milieu de terrain en vue de la saison prochaine, le PSG penserait à Aurélien Tchouaméni. Cependant, l’international tricolore se rapprocherait de plus en plus d’un transfert à l’étranger. De son côté, l’AS Monaco serait en train de finaliser la transaction et aurait même déjà identifié son successeur.

Suite à la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG souhaiterait désormais se pencher sur son mercato. Le club de la capitale aurait déjà identifié les principaux postes à renforcer cet été. En effet, la formation parisienne aimerait recruter trois milieux de terrain afin d’épauler Marco Verratti. Le PSG aurait donc jeté son dévolu sur Aurélien Tchouaméni, qui devrait quitter l’AS Monaco cet été. Cependant, le joueur de 22 ans devrait prendre la direction de l’Espagne, du côté du Real Madrid.

Monaco finalise le transfert de Tchouaméni vers le Real Madrid

Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, divulguées sur son compte Twitter , l’AS Monaco serait en train de finaliser le transfert d’Aurélien Tchouaméni vers le Real Madrid. Toutefois, les négociations entre les deux clubs bloqueraient autour du prix de la transaction. Pour le moment, la formation monégasque réclamerait 80M€ pour se séparer de l’international tricolore. Mais de son côté, le Real Madrid chercherait à baisser le montant de l’opération. Reste à voir si Florentino Pérez parviendra à ses fins pour s’attacher les services du milieu de terrain de 22 ans. En attendant, l’AS Monaco aurait déjà identifié le successeur d’Aurélien Tchouaméni, puisqu’il ciblerait Yves Bissouma, qui disposerait de plusieurs offres pour son avenir.