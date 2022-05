Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi raconte les dessous de la prolongation de Mbappé !

Publié le 24 mai 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Partagé entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a choisi le club français. Interrogé ce mardi sur la prolongation de son numéro 7, Nasser Al-Khelaïfi a raconté les coulisses des négociations.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin, Kylian Mbappé risquait de partir librement et gratuitement vers le Real Madrid. Toutefois, le numéro 7 parisien a finalement annoncé ce samedi soir qu'il renouvelait son bail de trois saisons pour rester au Parc des Princes. Lors d'un entretien accordé à CNN ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a dévoilé les dessous de la prolongation de Kylian Mbappé. Et à en croire le président du PSG, le champion du monde français a fait un choix sportif et émotionnel, et non financier.

«Ce n'est (pas) qu'une question de contrat et de qui peut offrir plus»

« (Je suis toujours resté) vraiment confiant. (Nous n'avons parlé) de rien d'autre que de football. La seule chose qui les intéresse (ndlr : Kylian Mbappé et sa famille), c'est le sportif, le football. Nous avons le même objectif ... fondamentalement, nous voulons gagner et il veut gagner. C'est un combattant, c'est un gagnant. N'oubliez pas qu'il est parisien, c'est un Français. Il aime son pays. Il aime son club. Il joue pour le club depuis cinq ans, il y a une relation. Il y a de l'amour entre lui, le club, les fans, son pays. Je pense donc que c'est très important et les gens sous-estiment peut-être cela. Ils pensent que ce n'est qu'une question de contrat et de qui peut offrir plus, ce qui n'est pas vrai du tout. Je pense qu'il est vraiment incroyable. En plus d'être un joueur extraordinaire, le meilleur joueur du monde, c'est aussi une personne fantastique » , a confié Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.