Mercato - Barcelone : Le transfert de Lewandowski dicté par... Sadio Mané ?

En quête de nouveaux renforts en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone se serait grandement rapproché de Robert Lewandowski ces dernières semaines. Et le transfert du Polonais vers la Catalogne pourrait bien être débloqué par Sadio Mané et Sasa Kalajdzic, que le Bayern Munich convoiteraient.

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone aimerait s’attacher les services d’une nouvelle star pour renouer avec le succès sur l’échelle européenne. Dans cette optique, le club catalan se serait particulièrement rapproché de Robert Lewandowski ces dernières semaines. L’attaquant polonais n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Bayern Munich, qui expire en juin 2023. Cependant, le club bavarois ne serait pas du tout prêt à se séparer de Robert Lewandowski cet été. Mais deux joueurs pourraient débloquer le transfert du buteur de 33 ans vers le Barça.

Selon les informations de Sky Allemagne , le FC Barcelone tiendrait un accord verbal avec Robert Lewandowski autour d’un contrat jusqu’en juin 2025. De son côté, le Bayern Munich serait pour l’instant toujours opposé à un transfert du Polonais cet été. Mais cela pourrait changer si le club bavarois venait à s’attacher les services de Sasa Kalajdzic et de Sadio Mané en remplacement du buteur vedette de 33 ans. Reste à voir si le champion d’Allemagne parviendra à s’attacher les services de ces deux joueurs pour libérer Robert Lewandowski.

