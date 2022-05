Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mané, Salah... L'étau se resserre pour oublier Mbappé !

Publié le 24 mai 2022 à 21h20 par La rédaction

Entre Sadio Mané, Mohamed Salah, Robert Lewandowski ou Rafael Leao, cités comme cibles du Real pour compenser la non-signature de Kylian Mbappe, certains noms peuvent probablement être oubliés. Explication.

Avec le retournement de Kylian Mbappe et sa prolongation à Paris, le Real Madrid va fatalement revoir ses plans en attaque et devrait logiquement être amené à modifier sa stratégie. Avec le « non » de Mbappe, le club merengue va probablement plus concentrer son regard sur un ailier, sachant que Karim Benzema reste solidement installé au poste d’avant-centre. Autant pour Mbappe, le Real pouvait faire une exception, quitte à ce que ce dernier évolue sur un côté pendant un an ou deux, autant désormais, il n’existe aucune raison de recruter un axial XXL rapidement.

Probablement pas d’axial XXL à court terme

Dans ces conditions, parmi les noms évoqués pour le Real, les dossiers d’avant-centres axiaux sont probablement à oublier, comme Lewandowski ou Rafael Leao. En revanche, les attaquants de côté comme Mohamed Salah ou Sadio Mané apparaissent comme des options plus crédibles aujourd’hui.