Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prépare un coup de balai hallucinant !

Publié le 24 mai 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Luis Campos devrait être nommé, dans les prochains jours, directeur sportif du PSG. Le Portugais envisage de renforcer l'équipe, mais aussi de se séparer de plusieurs éléments indésirables.

Ce n'est plus qu'une question d'heures avant que Luis Campos ne débarque à Paris. « Ce n’est pas le moment. Vous saurez sans doute prochainement. C'est un moment de réflexion pour moi, de discussions, qui fait partie de notre vie et nous allons attendre les prochains jours et comprendre effectivement ce que je ferai durant la saison prochaine. Un retour en France ? Pourquoi pas en Espagne aussi, parce que nous avons le Celta de Vigo tout près d'ici...» a lâché le Portugais ce mardi. Mais selon les informations de Record et du Parisien , l'ancien responsable du secteur sportif à l'AS Monaco et au LOSC aurait réussi à s'entendre avec les responsables du PSG lors d'un court passage dans la capitale ce lundi. Campos devrait signer son contrat ce jeudi et prendre en main plusieurs dossiers. Proche de Kylian Mbappé, il devra trouver le successeur de Mauricio Pochettino, mais aussi se pencher sur le prochain mercato estival. « Il y a effectivement des changements. Mais les changements se feront pour le bien du club. Je fais des erreurs oui, mais je pense que nous allons nous battre jusqu'à ce que nous ayons atteint nos objectifs » a prévenu Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Alors que les responsables parisiens souhaitent renforcer l'équipe, Campos pourrait bien se montrer actif dans le sens des arrivées, mais également dans le sens des départs.





Une vague de départs se prépare chez les joueurs