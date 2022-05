Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante de Mbappé sur le recrutement de Doha !

Publié le 24 mai 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi lui aurait donné les pleins pouvoirs, et notamment pour le recrutement du club. Interrogé ce mardi soir sur le sujet, le numéro 7 parisien a mis les choses au clair.

Déterminé à prolonger Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a mis le paquet pour le convaincre. Et en plus d'avoir frappé très fort sur le plan financier, le président du PSG aurait également usé d'autres arguments XXL pour faire plier son numéro 7. En effet, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de donner les pleins pouvoirs à Kylian Mbappé et de lui permettre de dicter le recrutement du PSG. Lors d'un entretien accordé à Rothen s'enflamme (RMC Sport), le champion du monde français a décidé de mettre les points sur les i sur le sujet.

«l ne faut pas non plus croire que j'ai le chéquier du club dans la poche»

« Ce que ça représente pour moi d'être au top du projet du PSG ? Je ne suis pas tout là-haut. Je suis bien sur un élément central, mais je ne suis pas tout là-haut. Ça me gêne un peu, parce je suis juste un joueur. Ce qui fait que je suis ce que je suis, c'est que je suis toujours resté un joueur. Je ne vais pas commencer à m'éparpiller. J'ai entendu pas mal de choses : "Kylian, il ne veut pas de lui, Kylian il veut de lui". Je ne suis pas bon dans le recrutement moi. Moi, je suis bon sur le terrain. Bien sur qu'il faut s'investir, quand on est dans un projet et qu'on est un élément central, mais il ne faut pas non plus croire que j'ai les pleins pouvoirs au club, que j'ai le chéquier du club dans la poche. Bien sur que je vais aider le club à grandir dans le plus d'aspects possibles, pour que le PSG soit à une place centrale du football, mais je pense que ça passera avant tout par le terrain » , a affirmé Kylian Mbappé ce mardi.