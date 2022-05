Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid prend une grande décision pour Lewandowski !

Publié le 24 mai 2022 à 0h00 par Pierrick Levallet

Cet été, le Real Madrid souhaitait se renforcer en attaque avec l’arrivée de Kylian Mbappé. Mais maintenant que l’international tricolore a prolongé avec le PSG, le club madrilène doit se rabattre sur d’autres pistes. Et Florentino Pérez pourrait bien poser quelques problèmes au FC Barcelone avec Robert Lewandowski.

Désireux de se renforcer sur le plan offensif en vue de la saison prochaine, le Real Madrid avait fixé sa grande priorité sur Kylian Mbappé. Le club madrilène a fait tout son possible pour convaincre l’international tricolore de rejoindre les rangs de Carlo Ancelotti. Mais finalement, l’attaquant de 23 ans a décidé de prolonger avec le PSG et la décision a été rendue officielle ce samedi soir. Désormais, le Real Madrid doit se tourner vers d’autres joueurs pour tout de même consolider son attaque cet été. Et le champion d’Espagne pourrait venir mettre des bâtons dans les roues du FC Barcelone.

Le Real Madrid songe à se rabattre sur Lewandowski après l’échec Mbappé

Comme l’explique SPORT , le Real Madrid serait toujours à la recherche de renforts sur le plan offensif suite à l’échec avec Kylian Mbappé. Et dans cette optique, Florentino Pérez n’exclurait pas de se rabattre sur Robert Lewandowski. Le Polonais n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Bayern Munich et un départ serait très sérieusement d’actualité cet été puisque son engagement expire en juin 2023. Cependant, le club bavarois ne serait pas vraiment pour un transfert de son buteur vedette, d’autant plus que le FC Barcelone se serait également positionné sur le dossier. Affaire à suivre.