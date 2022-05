Mercato - PSG : Le Qatar a un rêve impossible pour oublier Pochettino !

Foot - Mercato - PSG

Prochainement, Mauricio Pochettino devrait perdre sa place sur le banc du PSG. Le club de la capitale aurait déjà commencé ses recherches pour lui trouver un remplaçant. Mais les rêves du Qatar ne seraient pas forcément réalisables à ce sujet...

Suite à la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG a entrepris sa grande révolution en interne. Le club de la capitale a commencé par licenciement de Leonardo de son poste de directeur sportif. Et d’ici les prochains jours, le Brésilien pourrait être suivi par Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin ne fait plus du tout l’unanimité au sein de la formation parisienne. De son côté, le PSG aurait déjà commencé ses recherches pour la succession de Mauricio Pochettino. L'heureux élu pourrait finalement se nommer Ruben Amorim, actuellement en poste au Sporting Portugal. Toutefois, le Portugais ne serait pas forcément l'un des premiers choix du Qatar, qui serait toutefois obligé de revoir ses plans.

Comme l’explique le journaliste Romain Molina sur sa chaîne YouTube , le Qatar apprécierait également Jürgen Klopp pour prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Néanmoins, l’affaire ne serait pas possible à réaliser puisque l’entraîneur allemand est sous contrat jusqu’en 2026 avec Liverpool et qu’il ne semble pas vraiment déterminer à quitter son poste chez les Reds au vu des résultats de son équipe.

