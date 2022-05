Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a tranché pour le successeur de Pochettino !

Publié le 23 mai 2022 à 11h00 par La rédaction

Parti pour être le futur directeur sportif du PSG, Luis Campos aurait identifié le prochain entraîneur du PSG, celui qui viendra remplacer Mauricio Pochettino.

Alors que Kylian Mbappé a prolongé et que Leonardo aurait été démis de ses fonctions de directeur sportif, le PSG va poursuivre sa reconstruction. Et c’est Luis Campos qui devrait être aux commandes. En effet, le Portugais est aujourd’hui le favori pour remplacer Leonardo. C’est lui qui aura la mission de trouver le successeur de Mauricio Pochettino. Prochainement, l’Argentin devrait être remercié et laisser sa place sur le banc de touche. Mais qui viendra entraîner le PSG ? Luis Campos aurait fait son choix.

Amorim, l’élu du PSG ?

Selon les informations du Parisien , le prochain entraîneur du PSG devrait se nommer Ruben Amorim. Actuellement en poste au Sporting Portugal, le Portugais de 37 ans serait la piste choisie par Luis Campos pour remplacer Mauricio Pochettino. A noter qu’Amorim est sous contrat jusqu’en 2024 avec le Sporting et dispose d’une clause libératoire à 30M€.