Mercato - Barcelone : Laporta envoie un message au PSG pour Dembélé !

Publié le 25 mai 2022 à 10h00 par La rédaction

Sur les tablettes du Paris Saint-Germain, l’ailier Français Ousmane Dembélé est en négociation avec le FC Barcelone, pour décider de prolonger ou non. Le président du Barça, Joan Laporta, s’est confié sur cet épineux dossier…

Après avoir réussi à prolonger Kylian Mbappé, le PSG garderait un œil sur la situation d’Ousmane Dembélé, dont la prolongation avec le FC Barcelone n’est pas encore actée. En fin de contrat au sein du club catalan, Dembélé, un temps indésirable, rentrerait finalement dans les petits papiers de Xavi, l’entraîneur arrivé pour relancer le club, et le coach espagnol opterait pour une prolongation du Français. Une offre a déjà été transmise par le FC Barcelone. En attendant sa réponse, le président, Joan Laporta, s’est exprimé sur l’avancée du dossier.

«On dirait qu’ils préparent une contre-proposition»

Lors d’une interview accordée à l’Esportiu , le président du Barça s’est confié sur la prolongation de l’ailier français : « Ils (le clan Dembélé) ont notre proposition et une date à décider, car il n'y a plus de place. Nous préparons la saison prochaine depuis longtemps, et c'est un problème avec lequel nous sommes coincés, car l'agent ne répond pas à l'offre. On dirait qu'ils font une contre-proposition. Il y a une priorité en ce moment, qui est de remettre l'économie sur les rails ». Avec une économie instable, le FC Barcelone ne serait donc pas en mesure d’offrir un juteux contrat au Français en cas de contre-proposition. Le dossier est loin d’être clos !