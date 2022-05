Foot - Mercato - PSG

Mercato : Barcelone, PSG... Une date est fixée pour le dénouement du dossier Dembélé !

Publié le 24 mai 2022 à 13h00 par Bernard Colas

Dans le viseur du PSG, Ousmane Dembélé doit décider s’il veut ou non de prolonger avec le FC Barcelone. Et en Catalogne, la réponse de l’international français est très attendue.

Après le dénouement du feuilleton Mbappé, la réponse d’Ousmane Dembélé est désormais attendue. À l’instar de l’attaquant du PSG, l’international français arrive à la fin de son contrat et n’a toujours pas informé le FC Barcelone de son choix. Poussé vers la sortie en janvier avant de se relancer lors de la seconde partie de saison sous les ordres de Xavi, Ousmane Dembélé a repris les discussions avec le Barça pour une prolongation, mais chez les Blaugrana , le pessimisme règne en raison des divergences entre les deux camps. « À 95%, on le voit dehors », ont affirmé des sources du FC Barcelone à Mundo Deportivo . Le club culé veut désormais être fixé au plus vite.

Dénouement cette semaine pour Dembélé ?

D’après ARA , Ousmane Dembélé a épuisé la patience du FC Barcelone, et Xavi commencerait également à être pressé. L’entraîneur blaugrana est pourtant l’un des soutiens du Français et milite en interne pour sa prolongation, mais désormais, tout le monde souhaite être fixé sur l’issue du dossier. Le FC Barcelone aurait ainsi fixé un ultimatum : si le clan Dembélé ne donne pas de réponse définitive cette semaine à l’issue d’un ultime rendez-vous, l’aventure catalane du joueur sera de l’histoire ancienne aux yeux des dirigeants. Pour rappel, le PSG a coché le nom d’Ousmane Dembélé pour succéder à Angel Di Maria.