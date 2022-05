Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Grosse mise au point pour cette piste en Ligue 2 de Perrin !

Publié le 25 mai 2022 à 23h00 par Thibault Morlain

Ces dernières semaines, le nom de Zinedine Ferhat a notamment été associé à l’ASSE. Alors que le joueur arrive au terme de son contrat avec Nîmes, il s’est confié sur la suite de sa carrière.

Pour le moment, l’ASSE ne sait toujours pas si elle jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Après avoir terminé à la 18ème place, les Verts vont devoir se frotter à Auxerre pour rester dans l’élite. Malgré cette incertitude concernant l’avenir de l’ASSE, Loïc Perrin serait déjà au travail pour le mercato estival. Et dans le Forez, le chantier s’annonce important étant donné les nombreuses fins de contrat. Il va donc falloir se renforcer et pour cela, les Verts regarderaient notamment du côté de Nîmes avec Zinedine Ferhat, qui arrive au terme de son contrat.

« On a commencé des discussions avec certains clubs ici et à l’étranger »

A 29 ans, Zinedine Ferhat ne continuera pas sa carrière à Nîmes. Pourrait-il alors rejoindre l’ASSE cet été ? A l’occasion d’un entretien accordé ce mercredi à RMC , Ferhat a annoncé la couleur pour son avenir, avouant alors : « Je suis au top. J’ai suivi un programme et là je vais prendre quelques vacances pour oublier un peu. L’objectif désormais, c’est de tout casser. Je veux prouver que je suis encore là. J’ai une préférence pour la Ligue 1, justement pour cet état d’esprit de revanche. Je place la France comme priorité pour mon choix de club. On a commencé des discussions avec certains clubs ici et à l’étranger. Je prends mon temps, car j’ai 29 ans et je ne veux pas me tromper. Mais je suis motivé à 100%.. ».