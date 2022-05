Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse va bientôt tomber pour Ousmane Dembélé !

Publié le 25 mai 2022 à 21h45 par Pierrick Levallet

Pour pallier le départ d’Angel Di Maria cet été, le PSG songerait à s’attacher les services d’Ousmane Dembélé, dont le contrat expire en juin prochain. Et la direction parisienne pourrait bien être fixée dans les prochains jours concernant la possibilité de recruter l’ailier de 24 ans lors du mercato estival.

La saison prochaine, le PSG ne comptera plus Angel Di Maria dans ses rangs. L’Argentin, en fin de contrat en juin prochain, ne sera pas prolongé et s’envolera vers un autre club cet été. Le PSG serait donc à la recherche d’un successeur pour l’ailier de 34 ans. Et dans cette optique, la direction parisienne pourrait se tourner vers le marché des agents libres puisqu’elle suivrait de près la situation d’Ousmane Dembélé. L’international tricolore n’a toujours trouvé aucun accord avec le FC Barcelone concernant une potentielle prolongation. Et le joueur de 24 ans pourrait bien être fixé pour son avenir en Catalogne dans les prochains jours.

Le Barça et Dembélé resteront en contact dans les prochains jours pour sa prolongation

Selon les informations de SPORT , une prolongation d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone ne serait toujours pas exclu à la suite de la réunion entre Moussa Sissoko et Mateu Alemany ce lundi. Toutefois, il serait encore difficile de parvenir à un accord total entre les deux parties. De petits accords auraient été conclus entre le clan Dembélé et le club catalan, mais ils ne seraient pas significatifs. Les négociations seraient au point mort et il serait assez compliqué pour elles de s’accélérer à l’instant T. Le FC Barcelone ne devrait pas faire de nouvelle offre pour Ousmane Dembélé et la seule solution pour trouver un terrain d’entente entre les deux parties seraient d’apporter quelques détails à cette dernière afin de la nuancer. Le Barça ne serait pas en mesure de revoir sa proposition à la hausse tant qu’il fera face à des difficultés sur le plan économique. Pour le moment, le clan Ousmane Dembélé et la direction du FC Barcelone auraient convenu de rester en contact dans les prochains jours afin d’essayer de trouver une solution pour la prolongation de l’ailier de 24 ans. Affaire à suivre.