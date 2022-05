Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’UEFA monte au créneau pour les attaques du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 25 mai 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Président de l’UEFA, Aleksander Ceferin a remis Javier Tebas en place qui a déposé une plainte concernant les manoeuvres du PSG pour la prolongation de Kylian Mbappé et qui est parti en croisade contre les clubs étatiques tels que le Paris Saint-Germain ou encore Manchester City depuis un bon moment à présent.

Le samedi 21 mai 2022 restera gravé dans les mémoires des supporters du PSG. Certes, le club a une nouvelle fois échoué à soulever la Ligue des champions et cette fois-ci, s’est incliné dès le stade des 1/8èmes de finale après avoir atteint le dernier carré la saison passée et même la finale en 2020. Néanmoins, après avoir livré une féroce bataille au Real Madrid, qui semblait très optimiste quant à la signature de Kylian Mbappé en tant qu’agent libre cet été, le comité de direction du PSG est parvenu à convaincre le champion du monde à prolonger son contrat. De quoi faire enrager l’Espagne, que ce soit la presse, certains journalistes et même le président de la Liga. Par le biais d’un communiqué, Javier Tebas a affirmé qu’il allait déposer une plainte samedi dans le cadre de la prolongation de Mbappé et a taclé le président du PSG et de l’ECA Nasser Al-Khelaïfi, qui est selon lui un danger pour le football. En raison de ses pertes sur ces dernières années et de sa masse salariale de plus de 600M€, le PSG ne devrait pas être en mesure de prolonger le contrat de Kylian Mbappé tout en lui offrant une augmentation de ses revenus selon le patron de la Liga, qui ne s’est pas arrêté à un dépôt de plainte.

Javier Tebas s’en prend encore au PSG pour Kylian Mbappé !

Ce mercredi, Javier Tebas en a rajouté une couche. Pour les Rencontres du Centenaire de SD Ponferradina au Musée de la Radio Luis del Olmo dans la ville de Léon, le président de la Liga a fait passer le message suivant sur le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé en affirmant qu’il allait prendre des mesures auprès de l’UEFA. « Il est impossible pour le PSG de respecter le fair-play financier actuel avec les effectifs qu'il a et avec l'incorporation de Mbappé, c'est impossible et on sait qu'ils vont le violer, mais il est clair qu'il est impossible de paralyser l’incorporation ». a confié Tebas dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Une affaire qui prend de grosses proportions et qui semble avoir fait perdre patience au président de l’UEFA en personne qui n’a pas manqué de souligner que l’offre du PSG était la même que celle du Real Madrid pour Kylian Mbappé.

« Ce n'est pas le Real Madrid ou qui que ce soit d'autre qui dira à l'UEFA ce qu'il faut faire »

« Ce n'est pas le Real Madrid ou qui que ce soit d'autre qui dira à l'UEFA ce qu'il faut faire. Ils sont indignés d'un point de vue et, autant que je sache, leur offre était similaire à celle du PSG ». a dans un premier temps affirmé Aleksander Ceferin, président de l’UEFA depuis 2016, à la BBC avant de prendre la défense des clubs étatiques comme c’est le cas du PSG ou encore de Manchester City. « Je l'ai dit de nombreuses fois et je le répète, dites-moi un seul argument pour lequel ils ne devraient pas être les propriétaires d'un club. Si vous dites que les clubs appartiennent aux fans, ne pensez-vous pas que les autres clubs anglais ont des propriétaires - ils ont des propriétaires des États-Unis, certains du Moyen-Orient, ils ont des propriétaires d'Angleterre. C'est donc exactement la même situation et je suis vraiment fatigué de ces accusations sans aucun fondement concret. Je veux savoir qui a enfreint les règles et si vous enfreignez les règles, alors vous serez puni ».