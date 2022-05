Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Aurélien Tchouaméni, c’est presque terminé…

Publié le 25 mai 2022 à 19h10 par La rédaction

Ciblé par le PSG, Aurélien Tchouaméni aurait trouvé un accord pour un contrat de cinq années avec le Real Madrid. Son transfert en Espagne se confirme.

Avec la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le PSG avait repris espoir dans le dossier Tchouaméni. Apprécié de l’attaquant parisien qu’il côtoie en équipe de France, le milieu de l’AS Monaco est aussi sur les tablettes de Liverpool et du Real Madrid. Et visiblement, c’est la dernière piste qui serait la plus chaude, même si le PSG espérait rafler la mise.

Accord pour un contrat de cinq ans entre le Real et Aurélien Tchouaméni

A en croire les informations de Matteo Moretto, il y aurait désormais un accord entre le Real Madrid et Aurélien Tchouaméni pour un contrat de cinq années. Cependant, il resterait encore des détails à finaliser avec l’AS Monaco. Même si la signature est attendue prochainement, le PSG et Liverpool seraient toujours en course. Aurélien Tchouaméni a l’embarras du choix, reste à savoir qui sera l’heureux élu…