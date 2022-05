Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sarkozy a fait passer un gros message à Mbappé en privé !

Publié le 25 mai 2022 à 17h10 par Dan Marciano

Ancien président de la République et proche du PSG, Nicolas Sarkozy aurait contacté Kylian Mbappé pour le convaincre de rester en France. Son message a été dévoilé par la presse.

L'interminable attente a pris fin samedi dernier. Accompagné de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé a annoncé sa prolongation au PSG devant le public du Parc des Princes, avant la rencontre face au FC Metz. Priorité du Real Madrid, le joueur de 23 ans a fait le choix de rester en France pour continuer à écrire l'histoire du club parisien, après avoir reçu de nombreux conseils. Ces dernières semaines, Mbappé a reçu énormément d'appels, notamment ceux d'Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy. « Deux présidents m’ont contacté ? On a échangé avec le Président, qui aime le foot tout comme Mr Sarkozy. Nous avons beaucoup échangé sur la possibilité de partir à Madrid et ils m’ont conseillé de continuer encore un peu dans mon pays, pour écrire l’histoire du PSG. Mais c’est avant tout ma décision et je suis content de mon choix » a confirmé l'international français sur le plateau de TF1.

« Tu n’as pas gagné la Coupe d’Europe avec Paris. Les autres l’ont gagné 13 fois »

Un proche de Nicolas Sarkozy, joint par RMC Sport, a confirmé les contacts entre l'ancien président de la République et Kylian Mbappé : « Cela fait des mois des mois qu’ils se parlent. Le Président échange régulièrement avec Kylian par téléphone » . Le média a dévoilé la teneur du message envoyé par le responsable politique au joueur. « Tu n’as pas gagné la Coupe d’Europe avec Paris. Les autres l’ont gagné 13 fois. Tu es l’homme des challenges » aurait lâché Sarkozy à Mbappé, désormais engagé au PSG jusqu'en 2025.