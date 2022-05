Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos et Mbappé plombent le Real Madrid pour Tchouaméni !

Publié le 25 mai 2022 à 21h10 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer au milieu de terrain cet été, le PSG serait fortement intéressé par Aurélien Tchouaméni, qui devrait quitter l’AS Monaco cet été. Alors que le Real Madrid ferait tout son possible pour le recruter, Luis Campos se serait très sérieusement mis au travail dans ce dossier. Et le Portugais pourrait recevoir l’aide de Kylian Mbappé.

Maintenant que la prolongation de Kylian Mbappé est bouclée, le PSG se concentrerait sur son recrutement estival. Le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà identifié ses priorités pour cet été puisqu’il voudrait s’attacher les services de trois milieux de terrain pour épauler Marco Verratti, en plus d’un défenseur central et d’un autre attaquant. Luis Campos - pressenti comme le nouveau directeur sportif parisien - se serait déjà mis au travail puisqu’il essayerait d’attirer Aurélien Tchouaméni. Et le Portugais pourrait bien recevoir l’aide de Kylian Mbappé dans ce dossier, alors que le Real Madrid ferait tout son possible pour le recruter.

Mbappé réclame le transfert de Tchouaméni, et Campos essaye de le convaincre de rejoindre le PSG

Selon les informations de Goal , il n’y aurait toujours aucun accord entre le Real Madrid et Aurélien Tchouaméni. La faute au PSG qui se serait immiscé dans les négociations pour essayer de convaincre le milieu de terrain de 22 ans de rejoindre la capitale française plutôt qu’espagnole. Kylian Mbappé et Luis Campos pourraient d’ailleurs mettre des bâtons dans les roues madrilènes dans ce dossier. Le premier réclamerait le recrutement de son coéquipier en Équipe de France au PSG. D’ailleurs, lorsque l’attaquant de 23 ans négociait avec le Real Madrid avant de prolonger avec la formation parisienne, il demandait déjà le transfert d’Aurélien Tchouaméni. Kylian Mbappé voudrait toujours évoluer avec le joueur de l’AS Monaco et aimerait donc que le PSG le recrute cet été. Luis Campos, lui, aurait longtemps travaillé avec le Real Madrid pour la venue d’Aurélien Tchouaméni cet été. Le Portugais aurait une grande influence au sein de l’AS Monaco - où il a été le directeur sportif entre 2013 et 2016 - à un tel point que le Français aurait fait du Real Madrid sa priorité. Néanmoins, Luis Campos essayerait de faire changer Aurélien Tchouaméni d’avis maintenant qu’il est annoncé comme le nouveau directeur sportif du PSG. En attendant, le Real Madrid se concentrerait sur sa finale de Ligue des Champions qui aura lieu ce samedi face à Liverpool. Mais Florentino Pérez pourrait bien une nouvelle fois se faire devancer par le PSG à l’approche du mercato estival.