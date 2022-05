Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le très gros coup Dembélé prend forme à Paris !

Publié le 25 mai 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Plus le temps passe, plus le divorce entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone se confirme. Et pour cause, le PSG exerce un gros pressing en interne pour obtenir sa signature libre, au point que le Barça semble résigné en interne.

Alors que le feuilleton Mbappé a connu son épilogue, le PSG se lance dans un autre dossier concernant un joueur en fin de contrat. En effet, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son bail, et tout laisse désormais à penser qu'il va quitter le FC Barcelone cinq ans après son arrivée. « À 95%, on le voit dehors », ont récemment expliqué des sources du FC Barcelone à Mundo Deportivo . « S'il reste, ce sera une grosse surprise », assuraient d’autres membres de l’écurie catalane à ARA . Le pessimisme a donc gagné du terrain au Barça comme en témoigne également la déclaration de Xavi après la dernière journée de Liga. « Chacun est là où il veut être, surtout s'il termine son contrat, regardez Mbappé... Je ne peux que parler en bien d'Ousmane, ce qu'il décidera sera pour son bien, il cherchera son bonheur et on verra si c'est ici, il y a une négociation, je lui souhaiterai toujours le meilleur », confiait l'entraîneur du club blaugrana en conférence de presse. Une sortie qui ressemble à des adieux. Il faut dire que la menace d'un départ au PSG ne cesse de grandir.

Al-Khelaïfi avance pour Dembélé

En effet, selon les informations de Foot Mercato , le PSG est très actif en coulisses dans ce dossier notamment pas le biais de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du club de la capitale fait de l'ailier français sa priorité absolue pour remplacer Angel Di Maria, dont le contrat n'a pas été prolongé. Et les négociations avanceraient bien entre les deux parties. Dans le même temps, les discussions seraient à l'arrêt avec le FC Barcelone comme l'a laissé entendre Joan Laporta. « Ils (le clan Dembélé) ont notre proposition et une date à décider, car il n'y a plus de place. Nous préparons la saison prochaine depuis longtemps, et c'est un problème avec lequel nous sommes coincés, car l'agent ne répond pas à l'offre. On dirait qu'ils font une contre-proposition. Il y a une priorité en ce moment, qui est de remettre l'économie sur les rails », assure le président du Barça dans un interview accordée à L'Esportiu . Par conséquent, le PSG semble idéalement place pour boucler l'arrivée d'Ousmane Dembélé dans les prochains jours.