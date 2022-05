Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les retrouvailles entre Mbappé et Dembélé à Paris prennent forme !

Publié le 24 mai 2022 à 13h30 par Bernard Colas mis à jour le 24 mai 2022 à 13h35

Après avoir acté la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG peut désormais se concentrer sur le mercato estival à venir et veut notamment mettre la main sur un ailier, capable de succéder à Angel Di Maria. La piste Ousmane Dembélé, proche de Mbappé, est active depuis plusieurs mois et pourrait prendre de l’ampleur dans les prochains jours puisque du côté du FC Barcelone, le pessimisme règne sur l’issue du dossier.

La révolution est lancée au PSG ! Grande priorité des Qataris depuis plusieurs mois, la prolongation de Kylian Mbappé est désormais actée et va être suivie de grands changements au sein de l’écurie parisienne. Leonardo a déjà été informé qu’il ne sera pas reconduit à son poste la saison prochaine et la nomination de Luis Campos en tant que directeur sportif du club est attendue. Sur la banc, cela devrait également bouger puisque Mauricio Pochettino n’a pas répondu aux attentes. L’arrivée du nouvel entraîneur est espérée rapidement par le PSG afin de lancer les grandes manœuvres sur le marché des transferts, mais les priorités ont déjà été fixées. Un attaquant est espéré du côté du Parc des Princes et la piste Ousmane Dembélé fait de l’œil aux décideurs parisiens depuis longtemps. Un dossier sur lequel le PSG avance.

Ça bloque toujours entre le Barça et Dembélé

Après Kylian Mbappé, un autre champion du monde pourrait faire la Une de l’actualité parisienne dans les prochains jours. Ousmane Dembélé arrive en effet à la fin de son contrat avec le FC Barcelone et semble loin d’un accord pour une prolongation. Dès le mois de janvier, le club culé avait bien compris qu’il serait difficile de trouver un terrain d’entente et avait mis en vente son joueur, de quoi éveiller l’intérêt du PSG, qui disposerait déjà d’un accord verbal avec l’attaquant de 24 ans selon Foot Mercato . Mais depuis, la situation a évolué avec la renaissance d’Ousmane Dembélé en Catalogne, épargné par les blessures, totalisant 13 passes décisives en 20 matches de Liga, avec une complicité nouée avec Xavi et les retrouvailles avec son ancien partenaire du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Autant de raisons qui font réfléchir Ousmane Dembélé, qui n’a jamais caché en interne sa volonté de poursuivre l’aventure avec le Barça, mais cela pourrait ne pas suffire pour permettre à Joan Laporta d’éviter le départ libre de son numéro 7.

« S'il reste, ce sera une grosse surprise » estime le Barça, supposant une arrivée prochaine au PSG

Si les relations entre le Barça et le camp Dembélé se sont nettement réchauffées ces dernières semaines, avec la reprise des discussions pour un nouveau bail, les divergences restent importantes entre les deux parties, au point que le FC Barcelone imagine le pire sur la conclusion de ce feuilleton. « Seuls ses agents et lui savent ce qu’ils feront. J'ai mon opinion personnelle sur cette question mais ce n'est pas pertinent. Il n'y a pas de nouvelles de lui depuis six ou sept mois », confiait le directeur du football blaugrana Mateu Alemany au micro de Movistar + dimanche. En interne, on se montre toutefois moins énigmatique sur le sujet. « À 95%, on le voit dehors », ont expliqué des sources du FC Barcelone à Mundo Deportivo . « S'il reste, ce sera une grosse surprise », affirment d’autres membres de l’écurie à ARA . Les jours passent et aucune avancée significative n’est à signaler dans ce dossier, amenant le FC Barcelone à vouloir mettre un point final aux discussions, quel que soit le dénouement. Selon ARA , Ousmane Dembélé a épuisé la patience de la direction, et Xavi voudrait également être fixé après s’être montré clément avec son protégé. Le FC Barcelone aurait ainsi lancé un ultimatum : si le clan Dembélé ne donne pas de réponse définitive cette semaine à l’issue d’un ultime entretien, l’aventure catalane du joueur sera de l’histoire ancienne aux yeux des dirigeants. Mais ces derniers ne se font guère d’illusions, surtout après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Le Bondynois est proche du joueur formé à Rennes et voit d’un bon œil son arrivée dans la capitale. De quoi motiver un peu plus Nasser Al-Khelaïfi, en pleine discussion avec l’agent du joueur Moussa Sissoko.