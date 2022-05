Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour Longoria avec cette piste offensive…

Publié le 25 mai 2022 à 15h10 par La rédaction

Proche de finaliser le transfert de Mohamed-Ali Cho, l’OM pourrait se faire devancer par le Betis Séville qui a rencontré l’entourage du joueur pour la troisième fois la semaine dernière.

L’OM continue de préparer son mercato estival. Qualifié directement pour la Ligue des Champions, le club olympien va devoir se renforcer cet été s’il espère être compétitif dans la plus grande des compétitions européennes. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’OM est tombé d’accord avec Angers et négocie désormais avec Mohamed-Ali Cho. Mais l’affaire se compliquerait…

Le Betis Séville proche d’un accord pour Mohamed-Ali Cho

A en croire les informations de Goal , le Betis Séville négocierait avec Angers pour trouver un accord. Une troisième rencontre aurait eu lieu la semaine dernière entre les différentes parties et on ne serait plus très loin d’un accord total. Contrairement aux 20M€ annoncés au départ, l’affaire pourrait se conclure pour 15M€. L’OM va devoir passer la vitesse supérieure afin de s’éviter une grosse déception…