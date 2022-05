Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut jouer un sale tour au Real Madrid pour un gros transfert !

Publié le 27 mai 2022 à 5h15 par Thomas Bourseau

Aurélien Tchouaméni pourrait débarquer au PSG à l’intersaison à l’occasion du mercato estival. Le Real Madrid ou encore Liverpool seraient sur les rangs. Néanmoins, en raison des demandes financières de l’AS Monaco pour l’indemnité de transfert et les facilités économiques du club de la capitale, le PSG aurait un joli coup à jouer.

Grâce à ses performances tout au long de la saison, dans la continuité de ses sorties monégasques lors de l’exercice précédent, Aurélien Tchouaméni dispose désormais du statut d’international. En effet, le Français est devenu un habitué des rassemblements avec l’Équipe de France cette saison et fera partie du voyage pour la Ligue des Nations au mois de juin. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à l’AS Monaco, Tchouaméni aurait des envies d’ailleurs et plusieurs médias ont affirmé en début de semaine qu’un transfert au Real Madrid serait sa priorité. Néanmoins, tout ne serait pas perdu pour le PSG.

Monaco plus gourmand, la chance du PSG ?

À en croire les informations divulguées par RMC Sport, Aurélien Tchouaméni pourrait ne pas débarquer au Real Madrid pour des raisons purement économiques. En effet, l’AS Monaco réclamerait une indemnité de transfert plus importante que les 80M€ initialement négociés. De quoi faire traîner les négociations entre le Real Madrid et les dirigeants de l’ASM et de laisser une véritable chance au PSG qui serait pour sa part dans la capacité de répondre aux demandes financières de l’AS Monaco pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni.