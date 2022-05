Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos relance tout pour le transfert de Tchouaméni !

Publié le 26 mai 2022 à 10h15 par Bernard Colas

Alors que le Real Madrid tient la corde pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni, l’AS Monaco a finalement revu ses exigences à la hausse, de quoi permettre au PSG de conserver un espoir dans ce dossier.

Après Mbappé, place à Aurélien Tchouaméni ! Le milieu de l’AS Monaco est désormais la priorité du PSG mais également du Real Madrid, qui tient la corde pour accueillir le joueur de 22 ans. Mais le club français n’abdique pas et fait le forcing pour rattraper son retard, et Luis Campos s’active déjà. Alors que l’annonce de sa nomination au PSG est attendue, le Portugais tenterait de faire changer d’avis Aurélien Tchouaméni, qui voit d’un bon œil son transfert pour le Real Madrid. De son côté, l’AS Monaco pourrait également permettre au Paris Saint-Germain de se relancer.

Ça traine pour Tchouaméni, le PSG offre plus que le Real Madrid

D’après RMC , le club de la Principauté se montre plus gourmand que prévu pour Aurélien Tchouaméni. Après avoir réclamé 80M€ pour l’international français, l’AS Monaco voudrait désormais empocher un chèque plus important, expliquant ainsi pourquoi le Real Madrid n’avait pas encore finalisé ce dossier. De son côté, le PSG est en mesure de faire une meilleure offre à Monaco et peut donc croire en ses chances, tandis que Liverpool poursuit aussi les discussions. Le suspense reste entier pour l’avenir de Tchouaméni.