Mercato - PSG : La grosse sortie d’Aurélien Tchouaméni sur son avenir !

Publié le 25 mai 2022 à 22h45 par Thomas Bourseau

Bien que le PSG soit sur les rangs pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni, l’aventure que représente un départ à l’étranger pour le milieu de l’AS Monaco plaît à l’international français qui évoque une question « d’adaptation ».

Et si Aurélien Tchouaméni rejoignait Kylian Mbappé au PSG ? Comme révélé par Le Parisien, le milieu de terrain de l’AS Monaco, sous contrat jusqu’en juin 2024, discuterait régulièrement avec le champion du monde pour évoluer dans le même club. Mbappé ayant prolongé au PSG plutôt que d’aller au Real Madrid, les chances de doubler le club merengue dans la course à la signature de Tchouaméni semblent plus importantes. Néanmoins, plusieurs médias ont affirmé que la préférence d’Aurélien Tchouaméni était de se lancer un challenge dans un autre championnat avec comme destinations favorites le Real Madrid et Liverpool. D’ailleurs, au détour d’une entrevue à la télévision américaine, l’international français a évoqué son affection pour les championnats anglais et espagnol.

« C'est juste une question d’adaptation »

« J'aime les deux : Je peux regarder les matchs espagnols et les matchs anglais. C’est différent de jouer en Espagne et c'est différent de jouer en Angleterre, mais au final, pour moi, c'est juste une question d’adaptation. (…) C'est marrant. Avec mes potes Benoit Badiashile et Djibril Sidibé, tous les matins ils me disent: 'Ah tu vas dans ce club'. Et le lendemain, c'est un autre club. Mais c'est bien d'être dans cette situation. Cela veut dire que je suis dans une bonne position. J'ai beaucoup travaillé pour y parvenir, pour que les meilleurs clubs me désirent. Mais au final, c'est seulement les réseaux sociaux... Le plus important, c'est d'être bon à l'entraînement et au prochain match. On verra ensuite, mais ce n'est pas important pour moi ». a confié Aurélien Tchouaméni à l’occasion d’un entretien accordé à CNN et dans des propos rapportés par RMC Sport.