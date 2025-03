Un crack du PSG débarque et choque tout le monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa première saison au PSG, Désiré Doué s’affirme comme l’un des plus gros talents du football français. Le phénomène de 19 ans affiche une grosse personnalité sur et en dehors des terrains, ce qui ne surprend pas Philippe Bizeul, ancien adjoint de Bruno Genesio du côté du Stade Rennais.

Après avoir pris le temps de digérer un gros transfert l’été dernier, Désiré Doué s’affirme de plus en plus du côté du PSG. A l’instar de Bradley Barcola la saison précédente, le jeune Français s’est montré discret lors de ses premiers mois de compétitions à Paris. Mais tout a basculé fin 2024, avec notamment une rencontre face au RB Salzbourg au mois de décembre, et dans laquelle le numéro 14 a inscrit son premier but avec le PSG.

Doué, un phénomène qui n’a pas froid aux yeux

Depuis, Désiré Doué a connu une montée en puissance impressionnante. Enchaînant les bonnes performances, le joueur de 19 ans a surtout gommé les premières impressions laissées à Paris d’un joueur pouvant parfois forcer son jeu, en surjouant légèrement. Incisif, Doué n’a jamais aussi bien porté son nom, lui qui ne baisse jamais la tête peu importe l’adversité, et cela s’est vu face à Liverpool en Ligue des Champions. Philippe Bizeul, qui l’a connu à Rennes, insiste sur cette facette de la personnalité du natif d’Angers.

« Désiré y est allé tout de suite se confronter à eux »

« Cette approche distanciée de l'évènement, je la lie à cette confiance en lui. C'est quelqu'un qui est sûr de ses capacités. Il n'est pas dans une approche émotive. Il est là pour réussir son projet. Il est arrivé avec assurance. Il a pris conscience de la différence de niveau mais n'a pas douté pour autant. Dans les premières semaines, on a senti une personnalité différente. À Rennes, en fin de séance, tous les jeunes ont l'habitude de ranger le matériel ou de regarder les plus anciens achever l'entraînement par des frappes. Désiré y est allé tout de suite se confronter à eux. Il voulait montrer ses aptitudes. Il n'y a aucune peur de l'échec chez lui », analyse ainsi l’ancien adjoint de Bruno Genesio à Rennes auprès de l’Equipe.