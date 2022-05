Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération estivale de Longoria tombe déjà à l’eau…

Publié le 28 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Alors que Pablo Longoria en pincerait pour Mohamed Ali-Cho, il se pourrait que le Betis Séville grille la priorité au président de l’OM pour l’attaquant du SCO d’Angers. Explications.

Mohamed Ali-Cho (18 ans) ne devrait pas s’éterniser au SCO d’Angers où son contrat expirera en juin 2023. En effet, pour des raisons économiques et surtout, pour ne pas le laisser partir libre de tout contrat qu’il ne voudrait pas prolonger, Ali-Cho devrait être vendu cet été. D’ailleurs, le10sport.com vous a révélé qu’un accord entre l’OM et Angers avait été trouvé dès le 11 mai sur l’indemnité du transfert, mais que le président Pablo Longoria n’en avait pas fait autant avec le clan Ali-Cho. La cause ? Les demandes économiques importantes de l’attaquant français. Et le Betis Séville semblerait être bien mieux placé que l’OM pour remédier à cette situation.

Ali-Cho prêt à rejoindre le Betis Séville ?

D’après les informations divulguées par AS , le Betis Séville partirait avec deux avantages par rapport à l’OM. En effet, le quotidien madrilène a dévoilé ces dernières heures que le club andalou sert disposé à offrir un salaire bien plus proches des demandes d’Ali-Cho et qu’en outre, le fait de jouer en Espagne plairait bien plus à l’attaquant à l’instant T. L’OM sait donc à quoi s’en tenir…