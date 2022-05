Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos reçoit le feu vert pour une piste de Leonardo !

Publié le 28 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Alors que Leonardo semblait avoir ouvert le dossier Lucas Paqueta ces derniers mois, son successeur à la tête de la direction sportive du PSG, en la personne de Luis Campos, aurait un joli coup à jouer pour le joueur de l’OL.

Ayant pu le recruter lorsqu’il était directeur sportif du Milan AC au nez et à la barbe du PSG, Lucas Paqueta figurerait depuis un petit bout de temps dans le viseur de Leonardo. Néanmoins, le patron de la section sportive du Paris Saint-Germain aurait déjà été remercié par le club de la capitale samedi dernier dans la foulée du dixième sacre en Ligue 1 du PSG. Pour lui succéder, les décideurs du PSG auraient pris la décision de nommer Luis Campos bien que le départ de Leonardo n’ait pas été officialisé et encore moins la venue de l’ancien recruteur de l’AS Monaco et du LOSC.

Lucas Paqueta et l’OL, ce serait terminé !

Et d’après Goal , Luis Campos aurait des chances de boucler le dossier Lucas Paqueta, initié par Leonardo. En effet, la branche brésilienne du média a affirmé que l’international brésilien aimerait se lancer un nouveau challenge cet été, et le10sport.com vous affirmé en février dernier que Paqueta se sentait de plus en plus isolé à l'OL depuis le transfert de son compatriote Bruno Guimarães. En ce sens, ses représentants devraient atterrir en Europe dans les prochains jours afin d’en faire part à l’OL, prêt à le vendre pour minimum 50M€ pour renflouer ses caisses, et afin de d’écoutes les offres des différents clubs pour leur client. En outre, Newcastle ne serait pas tout proche de boucler le transfert de Paqueta lorsque les agents du joueur auraient pour objectif de négocier l’indemnité du transfert fixée par l’OL. Le PSG est prévenu.