Mercato - PSG : Pochettino lâche une nouvelle révélation sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 28 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Alors que Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025, le secret avait été bien gardé, au point que seul Achraf Hakimi était au courant comme le révèle Mauricio Pochettino.

Samedi dernier, Kylian Mbappé a enfin rendu public son choix concernant son avenir. L'attaquant français a effectivement décidé de prolonger avec le PSG jusqu'en juin 2025. Un sacré retournement de situation alors que l'ancien Monégasque semblait tout proche de rejoindre le Real Madrid à l'issue de son bail. D'ailleurs le secret a été très bien gardé jusqu'au bout puisque comme le révèle Mauricio Pochettino, seul Achraf Hakimi avait été prévenu de la nouvelle de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé.

Hakimi était le seul à savoir pour Mbappé

« Officiellement, j'ai appris la prolongation de Mbappé une demi-heure avant l'annonce. Même en étant proche de Kylian, nous ne connaissions pas sa décision finale. Le président (Nasser Al-Khelaïfi) me l'a dit. Le moment approchait et nous vivions avec la même attente que vous (...) Je n'ai pas été surpris par la décision de Kylian. Nous avions confiance tant qu'il n'avait pas pris sa décision. On savait que ce serait annoncé au dernier moment. Tout le vestiaire du PSG a appris la décision de Mbappé une demi-heure avant. Seul Achraf Hakimi le savait », assure-t-il à La Cadena SER .