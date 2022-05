Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est menacé pour ce gros coup à 10M€ !

Foot - Mercato - PSG

Annoncé dernièrement dans le viseur du PSG, Nordi Mukiele intéresserait également l’Atlético de Madrid ainsi que Manchester United, qui aurait initié les premiers contacts.

Malgré l’arrivée convaincante d’Achraf Hakimi l’été dernier, le PSG serait à la recherche d’un nouveau latéral droit. Titulaire indiscutable avec le RB Leipzig, Nordi Mukiele est l’une des pistes du club de la capitale. En fin de contrat dans un an, l’international français pourrait quitter son club dès cet été contre une offre avoisinant 10M€. Cependant, Paris n’est pas le seul club à s’intéresser à Mukiele…

D’après les informations de L’Equipe , l’Atlético de Madrid, déjà sur le coup l’hiver dernier, pourrait prochainement revenir à la charge. Manchester United serait également à l’affût. Après l’avoir connu à Leipzig, Ralf Rangnick voudrait faire venir Nordi Mukiele en Angleterre et des premiers contacts auraient déjà été initiés. Pour le PSG, c’est un dossier qui va devenir urgent vu le nombre de prétendants…

CHAMPIONS 🏆❤️ So proud of the team tonight WE DID IT !!!! POKALSIEGER @RBLeipzig #history pic.twitter.com/krA5kHMu6i