Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Leonardo relance tout pour cet attaquant brésilien !

Publié le 28 mai 2022 à 0h45 par Thibault Morlain

Ces dernières semaines, il était question d’un intérêt du PSG pour Antony, l’ailier de l’Ajax Amsterdam. Mais voilà que les cartes pourraient être rebattues suite au départ de Leonardo.

Le PSG a tranché, Angel Di Maria ne sera pas conservé. Malgré une année supplémentaire en option dans son contrat, l’Argentin n’a pas été prolongé. Un départ que le club de la capitale cherche maintenant à pallier. Alors que le nom d’Ousmane Dembélé est revenu avec insistance au PSG, d’autres pistes sont également explorées. Cela est notamment le cas avec Antony, l’ailier de l’Ajax Amsterdam. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, des premières démarches avaient même déjà été entamées avec le Brésilien et son représentant.

Un dossier de Leonardo ?

Finalement, le dossier Antony pourrait bien prendre du plomb dans l’aile au PSG. En effet, selon les informations de But Football Club , c’était surtout Leonardo qui était intéressé par le joueur de l’Ajax Amsterdam. Problème, le Brésilien aurait été démis de ses fonctions de directeur sportif. Et alors que Luis Campos devrait le remplacer à ce poste, cela devrait alors impacter la possible arrivée d’Antony au PSG. A suivre…