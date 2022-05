Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Campos… Coup de tonnerre à Paris pour Sadio Mané !

Publié le 27 mai 2022 à 20h45 par Bernard Colas

Engagé avec Liverpool jusqu’en juin 2023, Sadio Mané pourrait quitter Liverpool dès cet été et suscite les convoitises de plusieurs cadors européens. Le PSG est notamment cité parmi les prétendants, mais la révolution qui se met en place dans la capitale devrait directement impacter ce dossier.

« Honnêtement, je pense que la réponse que je peux vous donner maintenant est que je me sens très bien et que je suis entièrement concentré sur le match de samedi. C'est la réponse que je dois donner avant la finale. Mais revenez vers moi samedi et je vous donnerai la réponse que vous voulez entendre, c'est sûr . » De nouveau interrogé sur son avenir par Liverpool Echo , Sadio Mané s’est montré énigmatique au sujet de son avenir, et il y a de quoi. L’attaquant des Reds s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat et suscite de nombreuses convoitises. Le Real Madrid et le Bayern Munich sont annoncés sur ses traces, tout comme le PSG. Mais avec les nombreux changements qui se préparent au sein du club parisien, la piste Sadio Mané n’est plus d’actualité.

Le PSG revoit ses plans avec Sadio Mané

Selon Sky Germany , Sadio Mané ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain. Pourtant, le club de la capitale avait effectivement coché le nom du Sénégalais, mais la prolongation de contrat de Kylian Mbappé et le départ acté de Leonardo font que le PSG devrait mettre de côté ce dossier. Actuellement, c’est le Bayern Munich qui tient la corde pour Sadio Mané, avec un transfert estimé à 30M€…