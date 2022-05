Mercato - PSG : Le transfert de Sadio Mané prend forme !

Foot - Mercato - PSG

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, l'attaquant de Liverpool Sadio Mané est également courtisé par un autre très grand club européen, le Bayern Munich.

Alors qu'il s'apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, l'attaquant de Liverpool Sadio Mané, sous contrat jusqu'en juin 2023 et qui n'a pas prolongé, fait couler beaucoup d'encre. L'international sénégalais est courtisé par le PSG qui, toujours en quête de sa première C1, souhaite renforcer son secteur offensif en attirant le récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, l'opération risque bien de se compliquer pour le club de la capitale, puisqu'un cador européen s'est également positionné pour accueillir le joueur de 30 ans.

D'après les informations du média allemand Bild , le Bayern Munich est très confiant concernant le cas de Sadio Mané, et les dirigeants munichois pensent que le buteur annoncera son départ de Liverpool juste après la finale de la Ligue des Champions ce samedi. Les Bavarois ne veulent pas débourser un montant supérieur à 30M€ pour le prétendant au Ballon d'Or, qui serait le remplaçant naturel de Robert Lewandowski, en instance de départ. Le PSG a donc du souci à se faire.

