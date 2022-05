Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Se Queda, Real Madrid… L’énorme punchline d’Hakimi sur Mbappé !

Publié le 27 mai 2022 à 12h15 par Bernard Colas

Coéquipier et ami de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi s’est confié sur la prolongation de l’international français en ne manquant pas d'humour.

Proche de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi savoure la prolongation de son ami. Courtisé par le Real Madrid, l’attaquant français a finalement décidé de renouveler son bail avec le PSG jusqu’en juin 2025, permettant aux deux joueurs de poursuivre leur association pour quelques mois au minimum. Une décision qui passe mal en Espagne, où l’on critique sèchement Kylian Mbappé et le PSG. Invité de l'émission La Resistencia sur Movistar , Achraf Hakimi a justement été interrogé sur le sujet, l’occasion pour le latéral droit parisien d’afficher sa satisfaction avec le sourire.

« On aurait dû prendre ce selfie, comme Piqué »

« Je pense que la surprise, ç’a été Kylian qui est resté. On aurait dû prendre ce selfie, comme Piqué », a lâché Achraf Hakimi, faisant référence au célèbre " Se Queda " posté par Gerard Piqué en 2017 avec Neymar. Le latéral droit du PSG est également revenu sur les sollicitations dont il avait fait l’objet concernant l’avenir de son ami : « La vérité, c’est que j'ai reçu des messages de personnes sans savoir comment elles avaient mon téléphone et qui ne m'avaient pas écrit depuis un moment. Ils ont demandé : "Qu'est-ce que ton ami va faire ?". Et puis, quand il est resté, ils ont dit : 'Tu es un salaud’ », s’amuse Hakimi, parmi les premiers à avoir été informé de la décision de Kylian Mbappé : « Comme j'ai une amitié avec lui, eh bien... quelques jours avant. »