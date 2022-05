Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos reçoit une réponse pour ce transfert à 120M€ !

Publié le 27 mai 2022 à 10h45 par La rédaction

Pisté par le PSG mais aussi le Real Madrid, Rafael Leão a vu son avenir être scellé par Paolo Maldini, le directeur sportif du Milan AC.

Prolongation ou pas pour Kylian Mbappé, le PSG ne compte pas s’arrêter là sur le mercato. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale a manifesté son intérêt pour Rafael Leão, l’attaquant du Milan AC qui pourrait correspondre au profil recherché par Luis Campos, successeur annoncé de Leonardo. Un joueur qui a aussi tapé dans l’œil des dirigeants du Real Madrid qui prépareraient même une offre de 120M€. Cependant, le club lombard n’aurait pas prévu de s’en séparer cet été.

« Il n'est pas à vendre »

« Nous considérons Rafael Leão comme un joueur clé et intouchable. Il n'est pas à vendre. C’est encore un diamant brut qui progresse. Nous avons vraiment cru en lui. Il est clair que si à l'avenir Milan n'est pas au niveau de Leão ou réciproquement, les choses pourront changer. Mais en ce moment, la croissance est exponentielle pour lui et pour le club », a confié Paolo Maldini, le directeur sportif du Milan AC, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport , relayé par RMC Sport . Le PSG et le Real Madrid sont prévenus…