Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a trouvé mieux qu’Ousmane Dembélé !

Publié le 27 mai 2022 à 7h45 par Thibault Morlain

Au PSG, Luis Campos ne voudrait pas d’Ousmane Dembélé. Le futur directeur sportif parisien aurait d’ailleurs une autre cible en tête à la place du Français.

Arrivant au terme de son contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé. Et le Français semble aujourd’hui encore très loin de parapher un nouveau bail. Le temps presse et l’ailier pourrait finalement partir libre malgré tous les efforts du Barça. De quoi faire le bonheur du PSG, intéressé à l’idée de recruter Dembélé gratuitement. Toutefois, cet engouement ne serait pas partagé par tous à Paris et cela serait notamment le cas pour Luis Campos. Selon les informations du Parisien , le futur directeur sportif du PSG ne voudrait pas d’Ousmane Dembélé.

Un autre plan pour Campos !

Luis Campos s’opposerait donc à l’arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG. Et à défait de recruter le joueur du FC Barcelone, le Portugais aurait d’autres idées. Selon les informations du Parisien , Campos ciblerait un autre renfort offensif dont le nom aurait très peu circulé pour le moment. A voir donc si le remplaçant de Leonardo réussira à faire ce qu’il veut…