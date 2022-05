Mercato - PSG : Le feuilleton Ousmane Dembélé dans une impasse ?

Foot - Mercato - PSG

Sous l’impulsion de Luis Campos qui est pressenti pour devenir directeur sportif du PSG, Ousmane Dembélé ne serait plus une option pour le Paris Saint-Germain cet été selon Le Parisien. Et pour ce qui est du renouvellement de son contrat au FC Barcelone, tout resterait à faire…

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé arrivera à expiration en juin prochain au FC Barcelone, le comité de direction du PSG semble travailler depuis un bon moment sur ce dossier dans le cadre de la succession d’Angel Di Maria. Néanmoins, Leonardo aurait été limogé par le Paris Saint-Germain dans la foulée de la dernière journée de Ligue 1 samedi dernier et son remplaçant à la tête de la section sportive du PSG ne serait autre que Luis Campos. Cependant, le dirigeant portugais ne souhaiterait pas reprendre le flambeau de cette opération et ne voudrait pas témoigner de l’arrivée libre de tout contrat de Dembélé au PSG. C’est du moins l’information communiquée par Le Parisien ce jeudi.

Que faut-il en déduire pour la suite du feuilleton Ousmane Dembélé ? D’après les informations communiquées par Guillem Balague sur son compte Twitter , journaliste pour la BBC notamment, il n’y aurait rien de nouveau à signaler entre le FC Barcelone et le clan Dembélé au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat. Au sein de l’entourage d’Ousmane Dembélé, le discours serait que tout resterait ouvert et que le joueur et son représentant Moussa Sissoko continueraient le processus de décision « calmement et respectueusement » envers le FC Barcelone. Cependant, toutes les options resteraient ouvertes alors que le Barça saurait pertinemment qu’il faudrait rehausser leur offre pour conserver Ousmane Dembélé. Le ton est donc donné. Affaire à suivre.

Nothing new about @Dembouz’s future as per now. Not out of the club, BUT... time tickingHis side say it's still an open race, both player & agent are "quietly and respectfuly" continuing the decision processBarça? They know they have to improve their offer to have any chance pic.twitter.com/17q52Uzacq