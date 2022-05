Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Campos... Comment Al-Khelaïfi veut doubler le Real Madrid pour Tchouaméni !

Publié le 26 mai 2022 à 15h30 par La rédaction

Alors que son avenir semblait s’écrire au Real Madrid avec qui il a déjà un accord, Aurélien Tchouaméni aurait été approché par Kylian Mbappé et plusieurs personnalités qui tentent de le convaincre de signer au PSG. Le club de la capitale serait prêt à payer entre 80 et 100M€ pour attirer l’international français.

Le marché des transferts n’est pas encore ouvert que le PSG est déjà sur tous les fronts. Après avoir bouclé la prolongation de Kylian Mbappé, le club de la capitale va pouvoir aborder plus sereinement ce mercato. L’un des gros dossiers est Aurélien Tchouaméni. Auteur d’une excellente saison avec l’AS Monaco, l’international français est sur les tablettes du PSG, du Real Madrid et de Liverpool. « J’ai parlé avec Aurélien, naturellement, comme avec tous mes joueurs. Je connais ses idées, elles sont bonnes, a confié le technicien belge. Il est ambitieux, mais il va partir d’ici seulement s’il y a une grande opportunité dans un grand club. C’est normal. Il est très content d’être ici. On verra dans les prochaines semaines », confiait Philippe Clément, l’entraîneur de l’AS Monaco.

Un accord avec le Real Madrid, mais…

Après l’échec Mbappé, le Real Madrid a passé la vitesse supérieure dans ce dossier. RMC Sport annonçait même un accord pour un contrat de cinq années avec Aurélien Tchouaméni. Seul bémol, le prix du transfert. Même si le Real Madrid a une belle surface financière, la Maison Blanche ne souhaite pas se ruiner sur un seul joueur. De son côté, l’AS Monaco se montre de plus en plus gourmande. Selon les informations de RMC , le club du Rocher réclamerait désormais plus de 80M€ pour l’international français. Un montant compris entre 80 et 100M€ précise Foot Mercato . Et c’est justement sur ce point que le PSG pourrait prendre l’avantage dans ce dossier…

Kylian Mbappé est passé à l’action

A en croire les informations de Foot Mercato , le PSG ne serait pas du tout effrayé par ce montant et pourrait le payer. En plus de cela, Kylian Mbappé aurait discuté à deux reprises avec Aurélien Tchouaméni afin de le convaincre de venir au PSG. D’autres personnalités lui auraient également recommandé de rester en France pour écrire son histoire dans son pays avant de tenter sa chance à l’étranger. À l’image de Kylian Mbappé. En plus du champion du monde 2018, c’est Luis Campos qui pourrait jouer un rôle important dans ce dossier. Avant son arrivée, Aurélien Tchouaméni aurait jugé le projet du PSG comme « flou ». La venue de Campos change la donne puisque les ambitions de Paris ont été présentées à l’agent de Tchouaméni. Autre paramètre important, il ne sera pas difficile de trouver un accord financier. Pour le moment, le Real Madrid tiendrait toujours la corde mais le PSG fait un gros retour dans ce feuilleton. Liverpool, de son côté, attend le dénouement de la finale de la Ligue des Champions pour prendre une décision.