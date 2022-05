Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, une bombe à retardement pour Doha ?

Publié le 26 mai 2022 à 13h45 par Axel Cornic

Arrivé l’été dernier après toute une vie passée au FC Barcelone, Lionel Messi a été un véritable coup marketing pour le PSG... mais on ne peut pas vraiment en dire de même sur le plan sportif.

La prolongation de Kylian Mbappé change tout. Alors qu’il semblait prêt à poursuive sa carrière au Real Madrid, la star Française a finalement signé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Cela va évidemment pousser les Madrilènes à revoir leurs plans pour cet été, mais pourrait également créer pas mal de maux de tête au PSG ! AS a en effet expliqué que les dirigeants comptaient donner une plus grande place à Lionel Messi avec le départ de Mbappé, mais ce dernier va désormais prendre toute la lumière et le septuple Ballon d’Or sera d’un l’un de ses lieutenants... Pas sûr que cela lui plaise.

Des problèmes en vue avec Lionel Messi