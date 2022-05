Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pogba... Le Qatar n'a pas dit son dernier mot !

Publié le 26 mai 2022 à 11h45 par Axel Cornic

Du côté de Doha on n’aurait pas du tout jeté l’éponge pour le duo formé par Zinedine Zidane et Paul Pogba, respectivement sans club et en fin de contrat à Manchester United.

Le mercato estival n’a même pas encore commencé et le Paris Saint-Germain a déjà frappé l’un des plus gros coups. La prolongation de Kylian Mbappé est en effet une réussite pour la suite du projet, mais également un petit tremblement de terre sur la scène européenne, avec la grande valse des attaquants lancée par Erling Haaland à Manchester City. En Espagne, le Real Madrid va en effet vouloir se venger, tandis que Joan Laporta cherche toujours son buteur star au FC Barcelone. Mais le PSG ne compte pas s’arrêter là et semble avoir deux gros objectifs comme priorité de son mercato estival.

Zidane et Pogba toujours dans le viseur du PSG