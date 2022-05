Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prend une décision fracassante après l’échec Mbappé !

Publié le 26 mai 2022 à 8h15 par Axel Cornic

Après l’échec de cette fin de saison, le Real Madrid ne semble plus vouloir entendre parler de Kylian Mbappé, qui a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025.

A Madrid, tout était déjà prêt pour l’accueillir. A seulement quelques semaines de la fin de son contrat, Kylian Mbappé était censé annoncer son départ pour l’étranger et le Real Madrid, mais à la surprise générale il a plutôt annoncé sa prolongation au Paris Saint-Germain. Ça a bien sûr fait un énorme bruit... surtout de l’autre côté des Pyrénées ! Mbappé semble désormais être devenu l’ennemi public numéro 1 de la presse madrilène, sans oublier les quelques piques glissées ces derniers jours par les joueurs de la Casa Blanca , notamment Luka Modric. « Surpris par Mbappé ? Non, car nous ne savions rien. Il n'y avait aucune attente. On en a beaucoup parlé, pendant un an, mais nous ne savions rien, si cela allait se produire ou non, et c'est pourquoi nous devons clore ce sujet et ne plus en parler » a expliqué le Ballon d’Or 2018. « Le Real Madrid continuera à être au sommet, au-dessus de n'importe quel joueur, au-dessus de tout, et il n'y a plus besoin d'y penser ».

Mbappé, c’est de l’histoire ancienne pour le Real Madrid

Ce jeudi, MARCA nous assure qu’entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, tout serait fini. Sa décision de finalement prolonger avec le PSG ne passerait toujours pas dans la capitale espagnole, où une possible arrivée en 2023 ou même 2023 a tout de même été évoquée ces derniers jours. D’après les informations du quotidien un tel scénario serait désormais impossible, puisque les dirigeants du Real Madrid auraient décidé de définitivement clore le dossier Mbappé et de se pencher désormais sur d’autres jeunes stars mondiales à en devenir.