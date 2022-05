Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate sur l’intérêt de Barcelone pour Neymar !

Publié le 26 mai 2022 à 7h45 par Thomas Bourseau

Régulièrement annoncé comme destination potentielle pour Neymar, le FC Barcelone aurait bel et bien discuté de Neymar avec le PSG lors du mercato hivernal. Cependant, un transfert au Barça cet été serait désormais utopique. Explications.

Neymar et le PSG, l’aventure entamée à l’été 2017 a été prolongée en mai 2021 avec la signature d’un nouveau contrat qui le lie au Paris Saint-Germain jusqu’à l’été 2025. Néanmoins, les problèmes extra sportif ainsi que les blessures à répétition, sans oublier les attitudes de Neymar, ne joueraient pas en sa faveur. Au point où un transfert du PSG ne serait pas une option qu’écarterait le comité de direction du Paris Saint-Germain. Cependant, Neymar a clairement fait part de sa volonté à Oh My Goal , à savoir poursuivre au sein du club de la capitale tout en faisant savoir que personne au sein du club ne lui avait évoqué un transfert. Et encore une fois, il est question du FC Barcelone dans la presse espagnole.

Le Barça ne serait plus une option pour Neymar !

D’après les informations de Goal , le nom de Neymar aurait bien été cité dans des discussions entre le FC Barcelone et le PSG au cours du mercato hivernal dans le cadre de l’opération Ousmane Dembélé. Néanmoins, un départ libre de tout contrat du FC Barcelone se dessine pour Dembélé et une éventuelle opération pour Neymar tomberait donc à l’eau. Le seul club intéressé et étant capable d’assumer financièrement parlant un dossier de cet envergure n’est autre que le Newcastle. Cependant, Neymar n’aurait pas l’intention de quitter le PSG pour les Magpies …