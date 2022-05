Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : RC Lens, Ekitike… Quel avenir pour Kalimuendo ?

Publié le 26 mai 2022 à 5h15 par Thibault Morlain

Alors qu’une nouvelle ère va débuter au PSG, les cartes vont être redistribuées pour tous les joueurs. De retour d’un prêt au RC Lens va donc devoir avoir des réponses et les questions sont nombreuses…

L’été dernier, Arnaud Kalimuendo avait été prêté au RC Lens pour une deuxième année. Un prêt payant puisque l’attaquant cédé par le PSG a réalisé une très bonne saison. Désormais, le buteur de 20 ans va revenir au sein du club de la capitale. Mais avec quel rôle ? Au PSG, les choses vont totalement changer durant l’intersaison avec l’arrivée de Luis Campos à la place de Leonardo, ainsi qu’un nouvel entraîneur. La question sera alors de savoir ce qu’ils voudront faire de Kalimuendo, actuellement donc dans le flou pour son avenir.

Un avenir au PSG ou ailleurs ?

Arnaud Kalimuendo aura-t-il alors une place au PSG ? Avec le départ d’Angel Di Maria et possiblement ceux de Mauro Icardi et Neymar, le joueur de 20 ans pourrait entrer dans la rotation. Toutefois, les dernières rumeurs annonçant une offre de Luis Campos pour Hugo Ekitike pourrait boucher la voie à Kalimuendo. Un dossier que le RC Lens surveille de très près. « Kali sait que la porte est ouverte. On est en contact avec son entourage, il sait très bien ce qu’on pense de lui. Il nous a aussi exprimé ce qu’il pensait du club. C’est un garçon très intelligent, bien entouré. Il va regarder ce qu’il se passe dans le club où il est sous contrat et on verra à ce moment-là, comme ce qu’il s’est passé la saison dernière », a déjà expliqué Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens.