Mercato - PSG : Le RC Lens se positionne déjà pour Kalimuendo !

Publié le 25 mai 2022 à 3h45 par Thibault Morlain

Son prêt au RC Lens se terminant, Arnaud Kalimuendo va donc revenir au PSG. La question sera toutefois de savoir quel sera son rôle dans la capitale et du côté des Sang et Or, on est à nouveau à l’affût.

A 20 ans, Arnaud Kalimuendo vient de réaliser une très belle saison avec le RC Lens. Auteur de 12 buts en 34 matchs de Ligue 1, l’attaquant a confirmé tout son talent à l’occasion de sa deuxième année de prêt chez les Sang et Or. De quoi maintenant lui permettre de se faire une place au PSG ? Cet été, Kalimuendo doit donc réintégrer le club de la capitale. Mais alors qu’une grande révolution a lieu au PSG, la question est de savoir ce qu’on voudra faire du buteur formé à Paris.

« Il est en fin de prêt, mais pas perdu pour autant »

Arnaud Kalimuendo aura-t-il donc enfin l’occasion de jouer au PSG ? Si tel n’était alors pas le cas, le RC Lens reviendra à la charge. Chez les Sang et Or, on est déjà positionné. Lors de l’émission Lens Foot , Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, a confié à propos de Kalimuendo : « Kali sait que la porte est ouverte. On est en contact avec son entourage, il sait très bien ce qu’on pense de lui. Il nous a aussi exprimé ce qu’il pensait du club. C’est un garçon très intelligent, bien entouré. Il va regarder ce qu’il se passe dans le club où il est sous contrat et on verra à ce moment-là, comme ce qu’il s’est passé la saison dernière ». Coordinateur sportif, Florent Ghisolfi a lui expliqué : « Il est en fin de prêt, mais pas perdu pour autant. Il y a des timings à respecter. On n’est pas les seuls non plus à connaître Arnaud Kalimuendo. En tout cas, il sait qu’on est là. Il sait qu’il est performant chez nous, avec un temps de jeu doublé. On peut peut-être faire le triple du nombre de buts maintenant ».