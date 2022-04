Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour l’avenir de Kalimuendo !

Publié le 25 avril 2022 à 22h45 par Pierrick Levallet

Auteur d'une nouvelle saison satisfaisante avec le RC Lens, Arnaud Kalimuendo fera son retour au PSG en juin prochain. Et l'attaquant de 20 ans devrait bientôt être fixé sur son avenir au sein du club de la capitale, alors que son contrat court jusqu'en 2024.

Après une saison plutôt convaincante du côté du RC Lens lors de l’exercice 2020-2021, Arnaud Kalimuendo pensait avoir gagné sa place dans le groupe du PSG, au moins dans la rotation face à un Mauro Icardi qui peinait à se faire une place dans le onze de Mauricio Pochettino. Mais finalement, la direction parisienne a préféré le prêter une nouvelle fois chez les Sangs et Or l’été dernier. Et cette saison encore, le jeune attaquant de 20 ans est régulièrement utilisé par Franck Haise (34 apparitions toutes compétitions confondues, pour 11 buts). Mais en juin prochain, Arnaud Kalimuendo fera son retour au PSG puisque son prêt ne comporte pas d'option d'achat. D'ailleurs, le numéro 15 lensois devrait être fixé pour son avenir à Paris très prochainement.

Une réunion aura lieu prochainement entre le représentant de Kalimuendo et le PSG