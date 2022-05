Mercato - PSG : Haaland aurait pu aller au PSG…

Foot - Mercato - PSG

Au terme d’un long feuilleton, Erling Braut Haaland a fini par s’engager avec Manchester City. Mais l’avenir du Norvégien aurait très bien pu s’écrire du côté du PSG. Explications.

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland a affolé les statistiques. Forcément, cela a intéressé les plus grands clubs européens, d’autant plus que le Norvégien avait une clause libératoire à 75M€ cet été. La bataille a alors opposé le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, le Bayern Munich, mais c’est Manchester City qui a fini par rafler la mise. Dernièrement, les Citizens ont ainsi officialisé le transfert à venir d’Erling Braut Haaland.

A l’occasion d’un entretien accordé à RAC1 , Ferran Soriano, chef exécutif de Manchester City, est revenu sur cette opération Erling Braut Haaland. Et comme il l’a expliqué, le PSG ou un autre cador européen auraient très pu s’offrir le Norvégien : « Haaland a choisi Manchester City car nous lui avons proposé un projet. Ce que nous avons payé aurait pu être payé par le PSG, United, le Bayer ou le Real Madrid. Nous avons mis l’accent sur le football ».

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.