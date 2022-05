Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit le feu vert pour le transfert de Lewandowski !

Foot - Mercato - Barcelone

Bien que la question financière reste à régler au niveau de l’indemnité du transfert, le FC Barcelone aurait la préférence de Robert Lewandowski qui, s’il est amené à quitter le Bayern Munich, refuserait le Chelsea de Thomas Tuchel ou n’importe quel autre club intéressé afin de s’engager en faveur du Barça.

Et si Robert Lewandowski venait à signer au FC Barcelone ? C’est en effet la volonté première des dirigeants du Barça et du président Joan Laporta qui chercheraient à offrir un attaquant de classe mondiale à Xavi Hernandez cet été. Néanmoins, et ce, bien que Lewandowski se soit déjà mis d’accord avec le Barça sur les termes de son contrat selon AS , il faudrait tout de même qu’un accord soit trouvé entre le Bayern Munich et le FC Barcelone pour l’indemnité du transfert. Sans oublier les autres prétendants du Polonais.

Thomas Tuchel pourrait-il mettre à mal les plans du FC Barcelone pour Robert Lewandowski ? À en croire les informations divulguées par The Guardian , l’entraîneur de Chelsea n’aurait pas été satisfait du rendement de ses éléments offensifs cette saison. Ce serait la raison pour laquelle le technicien allemand réclamerait une petite refonte d’effectif dans ce secteur de jeu. Le profil de Robert Lewandowski plairait à Thomas Tuchel, mais le buteur du Bayern Munich devrait snober Chelsea, ne souhaitant que le FC Barcelone d’après le média britannique.

Chelsea’s first signing of their new era is expected to be Sevilla centre-back Jules Koundé and they are also interested in Leipzig’s Josko Gvardiol.By @JacobSteinberg https://t.co/B159G0BsKn