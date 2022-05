Mercato - PSG : Tuchel veut faire capoter les plans d’Al-Khelaïfi !

Foot - Mercato - PSG

Ancien entraîneur du PSG, Thomas Tuchel aurait la ferme intention de compromettre l’opération Ousmane Dembélé enclenchée par le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi. Explications.

Contrairement à Kylian Mbappé qui se trouvait dans la même situation contractuelle que lui au PSG, Ousmane Dembélé n’a pour sa part toujours pas prolongé son contrat au FC Barcelone alors que son bail prend fin le 30 juin prochain. De quoi donner des idées au PSG dans le cadre de la succession d’Angel Di Maria qui a fait ses adieux au Parc des princes samedi dernier. Cependant, en plus d’une éventuelle prolongation de contrat au FC Barcelone, un autre obstacle se mettrait sur la route du PSG dans la course à la signature d’Ousmane Dembélé.

D’après les informations de The Guardian , il ne faudrait pas omettre Chelsea de l’équation Ousmane Dembélé. Ayant côtoyé le champion du monde lors de son passage sur le banc du Borussia Dortmund le temps de la saison 2016/2017, Thomas Tuchel serait particulièrement intéressé par le profil de Dembélé. En raison d’un manque de « cohérence » selon The Guardian, l’entraîneur de Chelsea aimerait considérablement renforcer le secteur offensif des Blues lors du mercato.

Chelsea’s first signing of their new era is expected to be Sevilla centre-back Jules Koundé and they are also interested in Leipzig’s Josko Gvardiol.By @JacobSteinberg https://t.co/B159G0BsKn